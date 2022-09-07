انت الان تتابع خبر رسمياً.. موعد بداية فصل الخريف 2022.. البحوث الفلكية كشفته لكل للي بيحبه والان مع التفاصيل

موعد بداية فصل الخريف 2022 بشكل رسمياً

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرين ممن يحبون الطقس المعتدل عن موعد بداية فصل الخريف 2022 رسمياً في كل مكان، ولذلك حرص معهد البحوث الفلكية على الكشف عن بشرى سارة لكل من يحبون فصل الشتاء، وذلك بمناسبة اقتراب الخريف الذي يعتبر عن بداية انتهاء الموجه الحارة والدخول في الاعتدال.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ذروة فصل الخريف 2022 سوف تكون فلكياً يوم 23 سبتمبر المقبل، وتشرق الشمس العمودية تماماً على خط الاستواء ويساوي طول الليل والنهار على الكرة الأرضية، ويأتي فصل الخريف.

وكشف تادرس أن فصل خريف 2022 سوف يكون في نصف الكرة الشمالي ويقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، ويبدأ طول النهار يتراجع تدريجياً يوماً بعد يوم إلى أن يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر المقبل، ويكون الانقلاب الشتوي.