انت الان تتابع خبر بالفيديو.. خناقة أحمد موسى مع محمد ناصر: أنت هتدفن عندك بره في لندن والان مع التفاصيل

خناقة أحمد موسى مع محمد ناصر تشتعل من جديد

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد موسي بالتأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 2014 إنه لن يتم السماح إلي أي شخص بمعايرة أهله، ولفت الانتباه إلى أن جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة يعمل على فحص كل طلبات السكن بديل لكل أهالي الجزيرة.

وقال أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، إن مصر دولة تحترم كل أهلها، وقال “أقرأ يا واد يا ناصر؛ دول أهالينا، رئيس مصر بيحب أهله وناسه، وانتوا بتستغلوا الموضوع عاوزين تهيجوا الناس؛ انت هتدفن عندك بره في لندن”.

وحرص موسي على عرض الكثير من الملفات الخاصة بأهالي الوراق التي يتم فحصها، ومن أبرزهم قرار الحصول على وحدة سكنية في الأبراج الجديدة التي تقع بالجزيرة بعد الانتهاء من بنائها، وناشد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحمل النفقات البسيطة عن كل أهالي جزيرة الوراق، وأن الدولة تقدم جميع الشق البديلة لكل أهالي الجزيرة بسعر التكلفة فقط.