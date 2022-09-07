” القوى العاملة” : ندوة توعية بالبنك الزراعي في مجال السلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، بشأن عقد ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية تحت عنوان : "سلامتك وسلامة عملائك تهمنا " بالبنك الزراعي ببنها بحضور مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ووكيلها ، وعصام محمد الجزار رئيس القطاع بالبنك ، وعماد فتحي مدير عام البنك .

وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ،افتتحت الندوة،واكدت على أن هذه الندوة تم عقدها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية ، تلك المبادرة التي تهدف إلى توعية العاملين بالمنشآت بالمخاطر التي تقع أثناء العمل وكيفية مواجهتها ، والحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية وحماية الجمهور.

وأضافت مدير المديرية إن الندوة تناولت عدة محاور ومنها : حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ، مع الحفاظ على مقومات العنصر المادي من التلف والضياع المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات ، حرصاً على نشر الأمن والأمان في قلوب العاملين تزامناً مع عدم السماح بالإهمال ، بمشاركة المحاضرين المهندسة داليا عبد الغني شعلة ، والكيميائية عزيزة عبد العزيز من العاملين بإدارة السلامة بالمديرية .