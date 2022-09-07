وزير التنمية المحلية: استعدادات مكثفة بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - فى اطار استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل ...

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد و الاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات ، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وكلف اللواء هشام آمنة السادة المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات للعام الدراسى الجديد بمتابعة اجراءات استلام المدارس الجديدة ، و توفير المرافق الحيوية بها ، و الانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي ، واجراء الصيانة اللازمة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظا على صحة التلاميذ من الامراض ، مع استمرار توفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمـدارس .

ووجه اللواء آمنة السادة المحافظين بضرورة قيام الاجهزة التنفيذية فى محافظاتهم بازالة الاشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر ، كما وجه اللواء هشام آمنة المحافظات باغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر ) غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس .

وأشار وزير التنمية المحلية الى قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتنظيم معارض بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية و مستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالاسواق بنسبة لاتقل عن 25 % ، موجهاً بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة .

وأضاف الوزير انه يتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديدة بصورة يومية مشدداً على المحافظات بضرورة التنسيق مع المديريات الخدمية للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية .