وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - - أيمن عاشور يؤكد على أهمية الاستفادة من أبحاث المعهد في تلبية احتياجات الدولة.

- المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يحتل المركز الأول في تخصصه (علوم البحار) بين المعاهد البحثية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيف Scimago 2022

ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. عمرو زكريا رئيس المعهد، ود.صلاح الدين مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر المعهد.

فى بداية الاجتماع، وجه مجلس الإدارة التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُتمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد، كما وجه المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على جهوده المُثمرة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال فترة توليه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مُقدمين التهنئة لسيادته لتوليه مهام وزارة الصحة والسكان.

وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من أبحاث المعهد في تلبية احتياجات الدولة، خاصًة في مجالات الاستزراع السمكي وتنمية البحيرات، فضلًا عن تفعيل دور المعهد في مُواجهة مشكلات جنوح السفن التي تتسبب في توقف حركة الملاحة.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض د. عمرو زكريا أنشطة المعهد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه فى إطار العمل على تطوير الأداء البحثي لباحثي المعهد، أُدرج المعهد لأول مرة فى تصنيف المؤشر العالمى Scimago 2021 لتصنيف المؤسسات البحثية، حيث احتل المرتبة 398 عالميًا والمرتبة الثالثة محليًا على مستوى المعاهد البحثية التابعة للوزارة فى تصنيف المُؤسسات المصرية الحكومية وفقًا لمؤشر التأثير البحثى الرئيسى.

وأشار رئيس المعهد إلى تقدم المعهد هذا العام في ترتيب المعهد في نفس التصنيف (Scimago 2022)، حيث احتل المركز الأول بين المعاهد البحثية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وال ٥٧ على مستوى العالم فى مجال البيولوجيا والاستزراع السمكي.

وفي هذا الإطار، أثنى الوزير على جهود المعهد؛ لتقدمه في التصنيفات الدولية، مطالبًا بمزيد من العمل للوصول إلى مراكز مُتقدمة في التصنيفات الدولية المُختلفة.

واستعرض الاجتماع ماتم إنجازه بالمعهـد مـن أنشـطة واجتماعات وورش عمـل خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع أهمية إنشاء بنك للجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية بالمعهد، فضلًا عن مُناقشة سياسة الملكية الفكرية عند التسجيل لبراءات الاختراع بمكتب دعم الابتكار والملكية الفكرية TISC التابع للمعهد.

كما استعرض الاجتماع ما تم اعتماده من قبل مجالس الشُعب بالمعهد بشأن التخصصات العامة والدقيقة للجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمعهد.

واستعرض المجلس توصيات مؤتمر "انطلاق عقد الأمم المُتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المُستدامة بإفريقيا ودول الجزر المجاورة" المنعقد خلال الفترة من ١٠ - ١٢ مايو ٢٠٢٢ بالقاهرة، والذي قام المعهد على هامش توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الفني والعلمي والبحثي مع كل من:

معهد علوم البحار و الجيوفيزياء التطبيقية(OGS) بتريستا - إيطاليا، جامعة معهد البحر الأحمر بالسودان، المعهـد الكيني البحثي للبيئة البحرية والمصايد KMFRI.

وأحيط المجلس بمُشاركة المعهد في مؤتمر العلوم البرتغالي السنوي (مُلتقي العلوم ۲۰۲۲)، والاجتماع الـ 55 للمجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية للمحيطـات (IOC) بباريس - فرنسـا، خـلال الفتـرة من ١٤ - ١٧ يونيو ۲۰۲۲، فضلًا عن مشاركة رئيس المعهد في مؤتمر الأمم المتحدة ٢٠٢٢ بمدينة لشبونة البرتغال، خلال الفترة من ٢٦ يونيو - ٢ يوليو ۲۰۲۲.

كما أحيط المجلس بتوقيع خطاب نوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق المستدام بين المعهد وجامعة أفيرو البرتغالية، وافتتاح المنتدى الرابع "الصين - إفريقيـا" عـن العـلـوم البحرية والتكنولوجيا، المُنعقد في الفترة من ۲۷ – ۲۸ يوليو ٢٠٢٢ بتقنية الفيديو كونفرانس، ومناقشة إنشاء مركز تعاون الصين - إفريقيا للعلـوم البحرية والاقتصاد الأزرق.

وعلى مستوى التعاون الداخلي أحيط المجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الذرية، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعضوية المعهد في الخلية الوطنية للإنذار المبكر من موجات التسونامي تحت رئاسة قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحـد مـن المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبرامج التدريب ودعم الوعي الثقافي والاجتماعي، فضلًا عن إصدار العدد الثالث من مجلة المعهد الثقافية الربع سنوية علوم البحار والمصايد.

وأحيط المجلس بتدريب فـرع المعهد بالإسكندرية لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من ٢٤ يوليو وحتى 4 أغسطس، وكذلك تدريب فرع المعهد للمياه الداخلية والمزارع السمكية لطلاب قسم الإنتاج الحيواني كلية الزراعة بمشتهر ببنها خلال الفترة من ١٤ - ٢١ أغسطس ٢٠٢٢.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، التعيينات، والإعارات.