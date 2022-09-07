وزير الصحة يؤكد حرصه على تحسين أحوال أطباء الأسنان والامتياز

وشدد الوزير –خلال كلمته- على الأهمية العلمية للمؤتمر والمعرض المقام به، حيث يشارك فى المؤتمر نخبة من المحاضريين المصريين، والعرب، والأجانب، كما يضم المؤتمر معرضًا لكبرى الشركات فى مجال مستلزمات وأجهزة طب الأسنان.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مجلس نقابة أطباء أسنان مصر وأعضاء النقابة لسعيهم الدائم نحو خدمة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية وتحسين أحوال المهنة بشكل كبير.
وبدوره أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى جهود النقابة فى التحول الرقمى مما يعد نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة لأطباء الأسنان وتيسير حصولهم عليها، وأهمية المنظومة الإلكترونية التى تتيحها النقابة بهدف التواصل السريع والفعال بين الأطباء وتبادل الخبرات فى تشخيص الحالات.
وأضاف أن الوزير أكد حرصه على تحسين أحوال أطباء الأسنان والامتياز، مشيرًا إلى العمل الدائم مع النقابة لتحسين أوضاع أطباء التكليف.
وخلال فعاليات الحفل، أهدى مجلس النقابة درع إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، موجهين الشكر له لرعايته المؤتمر.
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