سفير مصر ببروكسل يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ملفات التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى ببروكسل الدكتور بدر عبد العاطى، مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارجيريتاس شيناس تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الهجرة، والتنقل، وحوار الأديان، والثقافة، وتمكين الشباب.





وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن شيناس - الذى يشغل أيضا منصب المفوض الأوروبى المسئول عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبى ومتابعة ملفات الثقافة والتعليم والشباب والهجرة والتهديدات الهجينة - أكد على الطابع الاستراتيجى الذى تتميز به العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى تسارع وتيرة الزيارات بين الجانبين وآخرها زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر وتشرفها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو الماضى.

وشدد المسئول الأوروبى على ضرورة تعزيز هذا التعاون، مشيرا إلى تقدير الاتحاد الأوروبى للجهود المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستضافتها لملايين من المهاجرين واللاجئين، مؤكدا على حرص الاتحاد الأوروبى على دعم مصر فى هذا الصدد، بما فى ذلك العمل على تطوير مسارات الهجرة النظامية من مصر إلى دول الاتحاد.

وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثقافى فى ضوء ما تمتلكه مصر من تاريخ وحضارة وإرث ثقافى، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز الحوار بين الثقافات، والأديان، وتعزيز قيم التسامح، فى ظل الخطوات المصرية الكبيرة والملموسة فى هذا الصدد، فضلا عن الخبرة المصرية فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

من جانبه، أكد السفير عبد العاطى على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين فى العديد من المجالات ومنها الطاقة والأمن الغذائى، وضرورة دعم الاتحاد الأوروبى للدول الأكثر تأثرا بأزمة الغذاء العالمية.

كما أبرز السفير المصرى أهمية تعزيز التعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات فى عدد من المجالات غير التقليدية مثل مكافحة التهديدات الهجينية، والأمن السيبرانى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لما يمتلكه الاتحاد الأوروبى من خبرات وإمكانيات فى هذه المجالات.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية الحفاظ على الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبما يسهم فى تعزيز أطر التعاون المختلفة، لاسيما فى مجال الطاقة بمصادرها التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك فى ضوء كون مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتداول وتصدير الطاقة، فضلا عن استضافتها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.