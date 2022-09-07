تأكيد الرئيس السيسى أولوية دعم القضية الفلسطينية يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "مصر تواصل دعم القضية الفلسطينية.. السيسى: تكاتف الجهود للحفاظ على التهدئة فى غزة.. وأبو مازن: نقدر الدور المصرى التاريخى"، أكد الرئيس السيسى، استمرار مصر فى تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس بقصر الاتحادية، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وشدد الرئيس السيسى، على أهمية تكاتف جميع الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطينى والحفاظ على التهدئة، خاصة فى قطاع غزة.

واتفق الزعيمان خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، سواء على المستوى الثنائى، أو فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية.

فيما قالت الأهرام تحت عنوان "توقيع عقد أحدث مركزين لرفع كفاءة الطاقة غدا بتكلفة 50 مليون دولار.. وزير الكهرباء: 300 ألف عداد ذكى بنظام القراءة، والتحكم عن بعد بدلا من العدادات القائمة بالإسكندرية"، يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة غدا الخميس توقيع عقد مشروع تحسين كفاءة الطاقة، وهو المشروع الذى يتم تمويله من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA).

ويتضمن تنفيذ المشروع إنشاء مركزين للتحكم فى الطاقة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أحدهما غرب الإسكندرية، والثانى مركز إشرافى بديوان عام الشركة.

وقال الوزير إن العقد يتضمن تأسيس أنظمة اتصالات متطورة، إضافة إلى استبدال 300 ألف عداد ذكى بنظام القراءة والتحكم عن بعد بدلا من العدادات القائمة.

ووفقا لما حصلت عليه (الأهرام) من معلومات، فسوف يتم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 50 مليون دولار بقرض ميسر من "الجايكا" اليابانية يسدد على 40 عاما، منها 10سنوات سماحا وبفائدة أقل من 0.5%، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 30 شهرا، بينما تصل فترة ضمان المشروع إلى عامين، فيما تصل فترة الصيانة الى 12شهرا قابلة للتجديد.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "أبو الغيط: القمة العربية بالجزائر فى موعدها.. وزراء الخارجية العرب يختتمون اجتماعاتهم بالقاهرة"

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم الاتفاق نهائيا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على عقد القمة العربية المقبلة فى الجزائر فى موعدها المقرر من قبل يومى 1 و2 نوفمبر القادم، مؤكدا أنه لا صحة للحديث عن احتمالات لتأجيل القمة أو نقل أو غيره.

وأكد أبو الغيط فى مؤتمر صحفى عقده أمس عقب اختتام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته الـ158- أهمية قمة الجزائر، مشيرا إلى أن آخر قمة عربية عقدت فى 2019، أى مضى أكثر من 3 سنوات على عقدها. وقال إن هناك موضوعا كان يحلق فى الأفق طوال الوقت وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب السورى نقلا عن الإعلام الجزائرى، قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد فى هذه الدورة. وأضاف "يجب أن تكون القمة ناجحة ويصدر عنها قرارات ويلتقى القادة العرب ويتفاهمون، خاصة أن هناك العديد من المشكلات العربية، فسوريا ليس فيها ملامح حل، والعراق أجرى انتخابات ولم تؤد إلى تشكيل حكومة، وهناك مشكلة ليبيا".

بينما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الرئيس يتسلم دعوة المشاركة فى القمة العربية القادمة.. السيسى: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع الجزائر ونتطلع للعمل معا لتعزيز العمل العربى".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجـزائـر وشعبها العظيم، من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة فى كل المجالات.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر، لضمان نجاح القمة العربية فى تعزيز العمل العربى المشترك للتصدى للتحديات الضخمة التى تواجه الأمة، بهدف اسـتـعـادة مكانتها ووحدتها، وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى رمطان لعمامرة، وزير خارجية الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمـقـراطيـة الشعبية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك السفير حميد شبيرة السفير الجزائرى بالقاهرة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "شراكات قوية لدعم دور مصر فى استقبال وتصدير الغاز الملا: «شرق المتوسط» أصبح مصدرا موثوقا لأوروبا، أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمى بناء فى مجال الغاز الطبيعى من أجل دعم دور مصر كمركز لإستقبال ونقل وتصدير إمدادات الغاز الطبيعى من شرق المتوسط إلى الاتحاد الأوروبى بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية والتسهيلات المتوافرة بمصر والتى تمثل حلولا مهمة ومتاحة ومزايا نسبية يمكن استغلالها اقتصاديا لإتاحة كميات اضافية من الغاز الطبيعى من شرق المتوسط لتلبية الطلب المتزايد فى أوروبا ويشمل ذلك مصانع إسالة الغاز وتصديره على ساحل البحر المتوسط وشبكات نقل الغاز بالخطوط.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض "غازتك 2022" بمدينة ميلانو الإيطـالـيـة.

وشـارك طـارق الملا كمتحدث رئيسى فى الجلسة الوزارية الافتتاحية بالمؤتمر بعنوان "منظور جديد لأمن الطاقة والتحول الطاقى فى ظل التغير العميق فى أسواق الطاقة العالمية"، وأكد أن النمو اللافت الذى حققته مصر خلال السنوات الأخيرة فى قطاع الغاز الطبيعى ساهم فى تعظيم الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية المتميزة فى هذا القطاع لمواجهة التحديات العالمية الراهنة فى أسواق الطاقة.

ومن جانبها قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "مدبولى فى مؤتمر صحفى بالفيوم: توجيهات رئاسية بالإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية، 500 ألف وحدة سكنية بعواصم المحافظات.. الانتهاء من المرحلة الأولى بقرى المحافظة ديسمبر المقبل".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن من بين المشروعات الهامة التى دخلت الدولة المصرية فيها بقوة هى المجمعات الصناعية، لافتا إلى أن المجمع الموجود بالفيوم يضم 576 ورشة فى حدود 50 مترًا لخدمة مشروعات بعينها غذائية وهندسية ونسيج وغيرها لشباب الفيوم وصغار رجال الأعمال، موضحًا أن هناك ورشا ومصانع تصل مساحتها إلى أكثر من 600 متر بإجمالى 700 مصنع وهو ما يوفر آلاف فرص العمل للشباب.

وقال مدبولى فى تصريح بختام جولته بالفيوم ـ إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإنه يتم الاهتمام بهذه المجمعات لتعميق التصنيع المحلى وخلق فرص عمل وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لذلك يتم التوسع فى هذه المشروعات بهدف زيادة الصادرات لكن الأهم هو تعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أنه رغم الأزمات العالمية إلا أن نسب البطالة فى أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وتشكل فقط 7.2% ونعمل من خلال هذه المشروعات والصناعات الإنتاجية بقدر الإمكان على خلق المزيد من فرص العمل، مضيفًا أن مصر تحتاج هذه المشروعات حاليًا لأنه لو تم تأجيلها ستكون تكلفتها أضعاف ما يتم حاليا كون هذه المشروعات توفر لأهالينا الخدمات الأساسية التى خرموا منها على مدار عشرات السنين.

وقالت صحيفة الجمهورية "وفى جولة تفقدية واسعة بالمحافظة.. الحكومة حريصة على المتابعة الدقيقة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة" تطوير عواصم المحافظات يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسى"، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا المشروع القومى العملاق، الذى يغير حياة المصريين والعمل على دفع الجهود وسير العمل فى الأعمال المتعلقة به، لإتمامها وفق البرامج الزمنية المقررة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولى والوفد المرافق له، أمس سير العمل فى عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية "قلهانة"، إحدى قرى المبادرة التابعة لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

واستهل مدبولى جولته بقرية قلهانة بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، حيث استمع إلى شرح من الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، الذى أوضح أن المبنى تم تنفيذه بنسبة 100%، ويتكون من الدور الأرضى وبه مرکز تکنولوجی متكامل ويستقبل جميع خدمات المجمع، بينما يحتوى الدور الأول على سجل مدنى، وشهر عقارى، ووحدة تموين، ووحدة بريد، بينما يضم الدور الثانى وحدة محلية، ومجلسا محليا، ووحدة تضامن اجتماعى. كما قام رئيس الوزراء بجولة بالمركز التكنولوجى وعدد من مكونات المجمع الخدمى، الذى يستهدف تيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، وإتاحتها فى مكان واحد، بأنظمة متطورة.