طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة مؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقال الخبراء، إنه يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وأضافت أنه من المتوقع أيضا، وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما أن فرص الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

دمياط 30 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 32 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 19

رأس سدر 34 24

نخل 32 20

طابا 33 26

نويبع 33 26

حلايب 35 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 26

الفيوم 33 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 37 26

الأقصر 38 27

أسوان 39 27

الوادي الجديد 38 26

أبوسمبل 38 27

أبو رماد 36 28