محافظ الغربية يطمئن على تنفيذ المشروعات القومية بـ 3 مدن كبرى (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة، التى استمرت 7 ساعات، أكد محافظ الغربية على حرصه المستمر على متابعة المشروعات الجارية، من خلال الجولات الميدانية التى يقوم بها للوقوف على نسبة الإنجاز، وتقدم الأعمال وتذليل أى معوقات فى سبيل إنهاء جميع المشروعات فى المواعيد المحددة.

طنطا

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بمدينة طنطا حيث تفقد رصف شارع حافظ وهبى بمنطقة التجنيد بحى أول طنطا، كما تابع أعمال رصف عدد من الشوارع المتفرعة من الكورنيش والمعروفة باسم مربع المماليك، واختتم جولته بتفقد أعمال تطوير المرحلة الخامسة من تطوير كورنيش طنطا بداية من سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق، إلى جانب تفقد الكورنيش فى قطاع منطقة الغفران.

وتابع محافظ الغربية فى العاصمة طنطا، أعمال إنشاء محور طريق المعامل بميت حبيش، والذى يعد محورا مروريا سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا - السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالى من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر، وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 ملايين جنيه.

المحلة الكبرى

وفى مدينة المحلة، تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير شارع جمال عبدالناصر بحى ثان المحلة الكبرى، كما تفقد أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى، والذى يتم تنفيذه على 3 مراحل بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال 3 أشهر.

سمنود

واختتم محافظ الغربية جولته، فى شوارع مركز سمنود، حيث تفقد أعمال التوسعة الجارية بشارع مدخل الجامعة التكنولوجية بطول 245 وعرض 9 أمتار، إلى جانب تفقد أعمال تطوير مدخل مدينة سمنود.