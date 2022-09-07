الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الامطار اليوم

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والسواحل الغربية، وعدة مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.