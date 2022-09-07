الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لـ المصطافين فى هذه الأماكن

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من مترين إلى 3 أمتار، موجهة تحذيرا للمصطافين فى هذه الأماكن.

وأضافت أنه من المتوقع أيضا، وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة،

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والسواحل الغربية، وعدة مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.