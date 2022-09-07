وزير الاتصالات: إنشاء 1000 برج لتقوية شبكات المحمول خلال 2022

جاء ذلك خلال مشاركته فى إحدى الندوات، مساء أمس الثلاثاء، تناولت استراتيجية وزارة الاتصالات.
ودعما لبيئة التوقيع الإلكترونى قال الوزير: "يتم العمل على نشر التطبيقات الخاصة بالتوقيع فى المنشآت والشركات، ومشروع الفاتورة الإلكترونية".. وتابع: "حققنا نجاحات كبيرة بشأن التقاضي عن بعد وخاصة المحاكم الاقتصادية .. المستثمر يمكنه متابعة الدعوى من الخارج .. والرقم القومي للعقارات تم تنفيذه في بورسعيد".
واستعرض الوزير في نهاية الندوة الجهود الخاصة بالتحول الرقمي في مصر ومبادرات المشروعات للشباب بشكل رقمي، مؤكدا أن قطاع الاتصالات حقق أعلى معدل نمو مقارنة بكافة القطاعات الأخرى بنسبة 16.3%.
وأكد الوزير أن اللائحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية ليست لها علاقة مباشرة بما يتردد بشأن المكالمات الدعائية والمزعجة، ومن يتعرض لأي مكالمة مزعجة عليه أن يتبع الإجراءات القانونية.
وبشأن الشبكة في الصعيد ومكاتب البريد قال الوزير:" كل قرى حياة كريمة سنتغلب فيها على إشكاليات الشبكات حيث أن العام الحالي سيشهد تشغيل ألف برج جديد لتقوية الشبكات".
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