وزير الاتصالات: إنشاء 1000 برج لتقوية شبكات المحمول خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إنشاء 1000 برج خلال 2022 لتقوية شبكات المحمول، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية بناء المجتمع الرقمي في مصر منذ عام 2018 لبناء مصر الرقمية.





جاء ذلك خلال مشاركته فى إحدى الندوات، مساء أمس الثلاثاء، تناولت استراتيجية وزارة الاتصالات.

ودعما لبيئة التوقيع الإلكترونى قال الوزير: "يتم العمل على نشر التطبيقات الخاصة بالتوقيع فى المنشآت والشركات، ومشروع الفاتورة الإلكترونية".. وتابع: "حققنا نجاحات كبيرة بشأن التقاضي عن بعد وخاصة المحاكم الاقتصادية .. المستثمر يمكنه متابعة الدعوى من الخارج .. والرقم القومي للعقارات تم تنفيذه في بورسعيد".

واستعرض الوزير في نهاية الندوة الجهود الخاصة بالتحول الرقمي في مصر ومبادرات المشروعات للشباب بشكل رقمي، مؤكدا أن قطاع الاتصالات حقق أعلى معدل نمو مقارنة بكافة القطاعات الأخرى بنسبة 16.3%.

وأكد الوزير أن اللائحة التنفيذية لقانون البيانات الشخصية ليست لها علاقة مباشرة بما يتردد بشأن المكالمات الدعائية والمزعجة، ومن يتعرض لأي مكالمة مزعجة عليه أن يتبع الإجراءات القانونية.

وبشأن الشبكة في الصعيد ومكاتب البريد قال الوزير:" كل قرى حياة كريمة سنتغلب فيها على إشكاليات الشبكات حيث أن العام الحالي سيشهد تشغيل ألف برج جديد لتقوية الشبكات".