وزيرا التعليم والشباب ومحافظ الجيزة يشهدان حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصرى

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى، عن سعادته بهذا الحفل وتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الدعوة للمشاركة فى هذا الحدث الرياضى المتميز.

وثمن حجازى دور وزارة الشباب والرياضة البارز والمحورى فى تنظيم هذا الأولمبياد، الذى يمثل محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية بهذا الشكل المبهر والأداء المتميز؛ سعيا لاكتساب الكثير من المواهب المتنوعة التى تستحق توجيه كافة أوجه الاهتمام والرعاية لها، وصولًا إلى أجيال من الرياضيين الأبطال الذين يستحقون شرف تمثيل مصر فى المحافل الرياضية الدولية، ويرفعون رايتها عالية خفاقة.

وأشار إلى أن إقامة هذا الأولمبياد من شأنه أن يعزز التنافس الشريف بين الطلاب فى الألعاب الرياضية المختلفة وفق المبادئ الأوليمبية، كما أنه ينمى قيم الولاء والانتماء، ويزكى روح الإخاء بين المشاركين.

وأكد وزير التعليم أن المشاركة اليوم فى افتتاح تصفيات هذا المونديال تنبع من الإيمان الراسخ بأهمية الرياضة وممارستها، حيث تلعب دورًا أساسيًا وفعالًا فى بناء شخصية الطلاب، من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية، فضلًا عن دورها الإيجابى فى الارتقاء بسلوكياتهم، بما يتناسب مع قيم المجتمع، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالرياضة وممارستها على رأس أولويات القيادة السياسية؛ حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أننا بحاجة إلى دمج الرياضة فى التعليم بحيث تصبح جزءًا منه؛ للحفاظ على صحة أجيالنا، فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، والعمل على إعادة صياغة شخصية مصرية متكاملة الجوانب.

وقال الدكتور رضا حجازى: "إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تولى اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المدرسية، إيمانًا منها بأن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية فى حياة أبنائنا الطلاب، هى صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية سليمة تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسى والوجدانى، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة".

وتابع: " إن تلقى العلم، وممارسة الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان فى بناء الشخصية المنشودة، تلك الشخصية القادرة على التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، والمؤهلة للدخول فيه بقوة، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أظهرت أن الطلاب الذين يشاركون فى المسابقات الرياضية لديهم قدرة أعلى على الاستمرار فى الدراسة، وتحقيق الإنجاز، وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية".

ووجه الدكتور رضا حجازى كلمة للمشاركين فى التصفيات النهائية قائلًا: " اعملوا بجد فأنتم قادة الغد، وأبطال المستقبل، حافظوا على المنافسة الشريفة التى تبرز الكفاءات الرياضية، واستمروا واخلصوا فى التدريب لتحقيق آمالكم وطموحاتكم فى اعتلاء منصات التتويج فى شتى المحافل الرياضية".

وفى ختام كلمته، قدم الدكتور رضا حجازى التحية والتقدير لكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على ما يبذلون من جهد دءوب مخلص، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على استعداد تام للتعاون، وتوجيه كافة أوجه الدعم لوزارة الشباب والرياضة؛ حتى يخرج هذا المونديال فى أبهى وأكمل صورة؛ ويحقق أهدافه المرجوة منه، ومتمنيا مزيد من النجاح والتوفيق لجميع المشاركين فى هذا الأولمبياد، استكمالا لسلسلة النجاحات التى تحققت، خلال دورتيه الأولى والثانية.

وفى كلمته، أشاد وزير الشباب والرياضة بالرعاية الكريمة للرئيس السيسى لأولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة إحدى مشروعات الوزارة التى تعمل من خلالها على التنشئة والتعليم والتدريب كأحدى استراتيجيات الدولة، ويتم من خلالها اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيا باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم، بمشاركة 246 ألف مشارك ومشاركة من مراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية والأكاديميات الرياضية.

وقال الوزير، إن إقامة دورة لأولمبياد الطفل المصرى تمثل نموذج محاكاة للأولمبياد الهدف منها امتلاك القدرات التنظيمية لمثل هذه الدورات الرياضية، غرس قيم الولاء والانتماء للوطن، والاعتزاز بالهوية المصرية، بجانب قيم المنافسة الشريفة من خلال مجموعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية للجنسين للتوعية بأهمية الرياضة التنافسية منذ الصغر لدى النشء المصرى، والعمل على اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيا من المشاركين، مع مشاركة أكبر عدد من أطفال مصر بكافة المحافظات لممارسة الرياضة كأسلوب حياة، والتى تأتى ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تضع أطفال مصر ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن الطفل المصرى وبناء قدراته المختلفة يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أن أولمبياد الطفل المصرى يعد مشروعا قوميا للناشئين وطلائع مصر يرتكز على جزئين الأول محاكاة رياضية دائمة فى جميع الألعاب الرياضية لتكوين وبناء قدرات البطل الأوليمبى فى النشء المصرى، والثانى الممارسة الرياضية ورفع مستوى صحة أطفال مصر من خلال الممارسة الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى مشاركة عدة جهات ومؤسسات معنية وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية من بينها؛ وزارتى التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، ومؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة لخروج الأولمبياد فى أبهى صورة ممكنة ودعم المشاركين.

تضمن الحفل فقرة عن الإنجازات الرياضية وأبطال الأولمبياد، حفل فنى من إخراج عمرو عجمى بعنوان النشء فى الجمهورية الجديدة، عروض رياضية لمحافظات المنصورة وشمال سيناء وبورسعيد والإسكندرية الفائزة فى مسابقة كيدز شو، وعروض للمدارس الرياضية ببنى سويف والمنيا.

تشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصرى 12 لعبة أوليمبية وهى: ألعاب القوى، تنس الطاولة، السباحة، كرة الطائرة، سلة، يد، جودو، خماسى، رفع أثقال، مصارعة، كاراتيه، وتايكوندو، بعد تنافس الفائزين على المستوى المحلى وصولا المستوى القومى اليوم بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة، والتى تنطلق فعالياته غدا على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

ويحصل الفائزين على المركز الأول فى جميع الألعاب على جوائز مالية، وبلغ عدد المشاركين فى أولمبياد الطفل فى النسخ السابقة نحو 270 ألف مشارك/ مشاركة من جميع المحافظات، فى الفئة العمرية من 13 حتى 15 عاما.

وتهدف أولمبياد الطفل المصرى إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.









جاء ذلك بحضور ممثل هيئة الرقابة الإدارية اللواء حسام شهاب الدين نيابة عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعدد من قيادات التعليم ومديرى مديريات الشباب والرياضة.