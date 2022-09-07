مجلس إدارة اتحاد الكرة يزور معسكر المنتخب الأولمبي فى الإسكندرية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - قام مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، بزيارة المنتخب الأوليمبي اليوم، فى معسكره الجاري بالإسكندرية لتحفيز اللاعبين استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024 ".









رافق جمال علام فى زيارته للتدريبات من أعضاء مجلس الإدارة اللواء محمد مشهور ومحمد أبو الوفا وعامر حسين و محمد بركات المشرف العام على المنتخب.

وأعرب علام عن أمنياته بأن يحقق المنتخب الأوليمبي الحلم المنشود بالعبور نحو الأولمبياد والتواجد القوي فى هذه المناسبة الكبرى.

وقال جمال علام في كلمته للاعبين: "ننتظر منكم تحقيق الحلم ورفع اسم مصر عاليا لأن ذلك هو الهدف الأسمى الذى نتطلع له جميعا، حرصت على التواجد اليوم في أول معسكر لكم للتأكيد على أننا سنكون داعمين لكم في كل الأوقات من أجل تقديم أداء قوي يليق باسم ومكانة مصر القارية والعالمية".

وأضاف: "تعاقدنا مع مدير فني عالمي حقق الميدالية الذهبية الأوليمبية مع منتخب البرازيل من أجل أن نحقق حلم مصر بوجود جيل أوليمبي يكون على قدر الطموحات والأحلام التي نتطلع لها، ثقتي كبيرة جدا فيكم، واعلم أنكم من أفضل اللاعبين على الساحة فى مرحلتكم السنية وكل ما أريده منكم هو الدفاع ببسالة عن قميص المنتخب والقتال من أجل إسعاد الجماهير المصرية".