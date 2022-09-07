تفاؤل وتركيز محمد صلاح بتدريبات ليفربول قبل مواجهة نابولي بدوري الأبطال.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:29 صباحاً - ظهر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في حالة من التفاؤل والتركيز، خلال التدريب الأخير للريدز قبل مواجهة نابولي، غدا الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الفرعون المصري صورا له من خلال تدريبات الريدز الأخيرة وسفره مع الفريق إلى إيطاليا، دون أن يعلق عليها بأي شيء.

محمد صلاح في تدريبات الريدز

ويحل نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على نابولي الإيطالي، في التاسعة مساء غدا الأربعاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 1 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وقرر يورجن كلوب استدعاء 21 لاعبا في قائمة الريدز المتجهة إلى إيطاليا لمواجهة نابولي وهم: أليسون، جوميز، فابينيو، فان دايك، تياجو، ميلنر، فيرمينو، محمد صلاح، أدريان، إيليوت، جوتا، تسيميكاس، دياز، روبرتسون، نونيز، آرثر، ماتيب، بايشيتش، فيليبس، ترينت، ديفيز.