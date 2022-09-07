مسؤول بمعرض «كلنا واحد»: نقدم منتجاتنا بأسعار فى متناول الجميع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تواصلت فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد"، التى أطلقتها وزارة الداخلية؛ للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.





وقال لبيب صالح مسؤول بمعرض "كلنا واحد" فى منطقة الدقى، لـ"دوت الخليج"، إن المعرض يقدم الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار فى متناول الجميع تصل إلى 30% و60% وتراعى محدودى الدخل ونعمل على محاربة الغلاء.

وأضاف صالح: إقبال المواطنين كبير من أول أيام افتتاح المعرض، ولاقت الأسعار قبولا واستحسانا من المواطنين لأنها أرخص بكثير من الأسواق وهذا شئ يفرحنا كثيرا.

وتشمل فاعليات المبادرة (أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية كافة، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).