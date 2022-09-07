جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبدالقادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، كل من "فلورا لورو" وزيرة الإسكان والأراضى فى ولاية الاستوائية الوسطى، و"نجوى جوا" وزيرة الصحة بالولاية بحضور كبار مسؤولى الوزارتين، حيث بحث الجانبان الخطوات التمهيدية لبدء العمل فى فرع جامعة الإسكندرية بمقاطعة تركيكا، إحدى مقاطعات الولاية.





وأكد السفير المصرى خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتزاز مصر بشكل خاص بالتعاون المستمر مع جنوب السودان فى مجال التعليم منذ عقود، مؤكدا أن إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بمقاطعة "تركيكا"، بالإضافة إلى الفرع الآخر فى مقاطعة "تونج" يأتى فى إطار السياسة المصرية المستمرة الحريصة على نقل الخبرات وتعزيز برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات لأبناء جنوب السودان، ومشيرا إلى أن فرعى الجامعة سيكون لهما أثرا تنمويا مستداما على المستوى الوطنى، وعلى مستوى المجتمعات المحلية. من جانبهما، أكدت كل من "لورو" و"جوا" ترحيبهما وترحيب المجتمع المحلى فى المقاطعة بإنشاء فرع الجامعة فى "تركيكا"، كما أشارتا إلى تطلع أبناء الولاية وجنوب السودان ككل إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى مجال التعليم والتى ستتاح من خلال فرع الجامعة، واستعرضتا الخطوات التنفيذية التى سيتم اتخاذها فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة للتمهيد لبدء الأعمال الإنشائية لبناء فرع الجامعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بجنوب السودان يلتقى مسؤولين لمتابعة إنشاء فرع جامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.