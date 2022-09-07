انعقاد ثانى جولات المشاورات السياسية الثلاثية بين مصر والأردن واليابان

جدة - نرمين السيد - وترأس الوفد المصرى السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وبحضور السفير أسامة خضر مدير إدارة فلسطين، فيما ترأس الوفد اليابانى السفير ناجاوكا كانسوكى، مدير إدارة الشئون الشرق أوسطية والإفريقية بوزارة الخارجية اليابانية، فى حين ترأس الوفد الأردنى الذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفراس، السفير محمد أبووندى مدير إدارة آسيا وأقيانوسيا بوزارة الخارجية الأردنية.

وتبادلت الوفود وجهت النظر حيال القضايا الراهنة فى الشرق الأوسط، فضلا عن بحث سبل التعاون المشترك فى عدد من الملفات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث بما يسهم فى تحقيق السلم والاستقرار فى المنطقة.