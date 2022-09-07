جدة - نرمين السيد - ويقام القداس الإلهى بحضور جثمان المتنيح من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا، وفى الثانية عشرة منتصف الظهر يقام التجنيز، وبعد انتهائه يعود الجثمان إلى دير القديس مكاريوس بجبل القلالى ليدفن هناك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة تعلن ترتيبات صلاة جنازة الأنبا إيساك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.