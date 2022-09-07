المسعفان الأمينان.. عثرا على 2 مليون جنيه فى حادث وسلماها لصحابها فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكريم المسعف عماد رويس لبيب، وفنى قيادة مركبة إسعافية علاء إبراهيم أحمد، لحفاظهما على المقتنيات الشخصية، للمصابين فى حادث مرورى بمحافظة سوهاج.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن طاقم سيارة الإسعاف عثرا على 2 مليون جنيه، داخل سيارة برفقة مصابين، وفور عملهما بمحتويات الحقيبة، قاما بإبلاغ مدير مرفق إسعاف سوهاج الدكتور هانى فؤاد، وتم اتخاذ كل الإجراءات لضمان وصول الحق إلى أصحابه. ومن جانبه، توجه الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بالشكر لطاقم السيارة على أمانتهما، مؤكدًا أن الهيئة تذخر بالكثيرين من هذه النماذج المشرفة.

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