جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعا مساء اليوم مع المكتب الفنى لقداسته، بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والقس ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.





جرى خلال الاجتماع وضع خطة لمراجعة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية بالكنائس بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، كما تم وضع آليات للمتابعة المستمرة للكنائس فى هذا الشأن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يجتمع بالمكتب الفنى لبحث خطة الحماية المدنية للكنائس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.