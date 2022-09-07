سفير مصربالخرطوم يلتقى وزير التعليم العالى السودانى

جدة - نرمين السيد - وجاء اللقاء فى إطار متابعة برامج التعاون القائمة بين مصر والسودان فى مجال التعليم العالى، مع الإشارة إلى الاهتمام الذى توليه مصر لهذا الملف فى إطار حرصها على المساعدة على بناء الكوادر البشرية، ومن ثم تقديم منح دراسية للطلبة السودانيين للدراسة بالأزهر الشريف والجامعات المصرية.
وشهد اللقاء كذلك إعراب الجانب السودانى عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر فى إطار تبادل الخبرات على المستوى الجامعى، فصلا عن عقد اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين فى مجال التعليم العالى خلال الفترة المقبلة.
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