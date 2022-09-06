ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا على حساب سيلتك بثلاثية نظيفة فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:27 مساءً - حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً ثميناً على حساب نظيره سيلتك الاسكتلندي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سيلتك بارك" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من فينسيوس جونيور، لوكا مودريتش، وإيدين هازارد في الدقائق 56، 60، و77 على التوالي.

بهذه النتيجة تواجد نادي ريال مدريد في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما تواجد سيلتك في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة.

وشهد الشوط الأول من المباراة اصابة النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما أفضل لاعب في أوروبا ونزول البلجيكي إيدن هازارد بديلاً عنه.

وأعلنت صحيفة ماركا الإسبانية أن إصابة كريم بنزيما التي تعرض لها خلال الشوط الأول من المباراة في أوتار الركبة.

كان بنزيما لعب دورا كبيرا في حصد الملكي لقب النسخة الأخيرة، ليكون الخامس له مع الفريق منذ انتقاله إلى صفوف الريال في 2009 قادما من ليون الفرنسي، كما تربع على عرش قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا، كان من بينها ثلاثية في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، وأخرى في شباك تشيلسي الإنجليزي بالأدوار الفاصلة للبطولة الماضية.

كما يحتل كريم بنزيما المركز الرابع في قائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ دوري أبطال أوروبا،برصيد 86 هدفاً، بينما يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد-الغائب عن النسخة الحالية- المركز الأول برصيد 140 هدفًا.ريال مدريد

وأصبح لوكا مودريتش بعد المشاركة في مباراة اليوم ثامن لاعب يصل إلى 100 لقاء مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاء النجم الكرواتى ثامنا فى القائمة خلف كل من: إيكر كاسياس(150) مباراة، وراؤول (130) وسيرجيو راموس (129) وكريم بنزيما (124) وروبرتو كارلوس (107) ومارسيلو (102) وكريستيانو رونالدو (101) مباراة.

ويعد ريال مدريد هو أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ بواقع 14 مرة، آخرها كان الموسم الماضي، وينافس الملكي فى المجموعة السادسة بالنسخة الحالية مع كل من لايبزيج وشاختار دونيتسك وسيلتك بالترتيب.

وفي نفس المجموعة فاز شاختار دونستيك الأوكراني على حساب لايبزيج الألماني في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير "ريد بول أرينا" في واحدة من مفاجآت الجولة الأولى بنتيجة 4-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

سجل أهداف المباراة كل من ماريان شقيد (هدفين)، وميخايلو مودريك، ولاسينا تراوري في الدقائق 16، 58، 76، و85 على التوالي.

وتواجد فريق شاختار في المركز الأول بترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الريال المتصدر فيما جاء نادي لايبزيج في الترتيب الثالث برصيد صفر من النقاط.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - الابا – كارفخال.

خط الوسط: تشواميني - مودريتش – كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي.

سيلتك ضد الريال