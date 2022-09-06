باريس سان جيرمان يحقق فوزه الأول بدوري الأبطال بثنائية ضد يوفنتوس.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:27 مساءً - حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا غاليا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس"، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس

سجل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابى هدفي التقدم لصالح باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس بشكل رائع في الدقيقتين 5 و22 من زمن المباراة على الترتيب.

فيما أحرز ويستون ماكيني هدف فريق يوفنتوس الوحيد في اللقاء بالدقيقة 53 من زمن المباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان: دوناروما ، راموس ، ماركينهوس ، كيمبيمبي ، نونو مينديز ، فيراتي ، فيتينيا ، حكيمي ، ميسي ، نيمار ، مبابي.

تشكيل يوفنتوس: بيرين، بريمر، بونوتشي، دانيلو، كوادرادو، ميريتي، باريديس، رابيو، كوستيتش، ميليك، فلاهوفيتش.باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس

وخاض باريس سان جيرمان المباراة، بعد سلسلة نتائج جيدة محليا منذ بداية الموسم الحالي، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا الوصيف.

كانت آخر مباراة خاضها باريس سان جيرمان قبل مواجهة يوفنتوس أمام مضيفه نانت، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصرى مصطفى محمد، وفاز بها بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الجاري.

على الجانب الآخر، يعيش يوفنتوس حالة من التخبط فى النتائج على المستوي المحلي، حيث فاز مباراتين وتعادل في 3 مباريات، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط.

كان يوفنتوس قد تعادل أمام فيورنتينا إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وتضم المجموعة الثامنة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا إلى جانب باريس سان جيرمان ويوفنتوس فريقي بنفيكا وماكابي.