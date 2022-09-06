سفير مصر فى النرويج يسلم الدعوة الخاصة بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - سلم السفير عمرو رمضان، سفير مصر فى مملكة النرويج، اليوم الثلاثاء، الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء النرويجى للمشاركة فى قمة قادة العالم يومى 7 و8 نوفمبر 2022 خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.





وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن السفير استعرض خلال اللقاء جهود مصر للإعداد للمؤتمر ليس فقط من الناحية التنظيمية واللوجستية وإنما أيضا جهودها كرئيس للمؤتمر للعمل على تنسيق المواقف الدولية للمشاركين لضمان الخروج بمقررات واقعية يمكن تحقيقها وتراعى مصالح الدول النامية وخاصة دول القارة الإفريقية التى تدفع مصر بأولوياتها فى أجندة عمل المؤتمر لهذا العام. وشدد السفير رمضان على أن ذلك يصب فى مصلحة الدول المتقدمة أيضا ولا يقتصر على الدول النامية. وأكد رئيس وزراء النرويج "يوناس جار ستوره" اهتمامه بالمشاركة وعلى أعلى مستوى فى المؤتمر وقمته فى ظل تبنى النرويج لسياسات تركز على خفض الانبعاثات لمواجهة آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة.

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