وزير التنمية المحلية يوجه بحل فورى لمشكلات المواطنين حول انتشار القمامة

وكلف وزير التنمية المحلية، خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم الوزارة للتواصل مع فريق إعداد البرنامج وإبلاغهم بتوجيه الوزير، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى.
وعلى الفور تواصلت مبادرة "صوتك مسموع" مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المشار إليها، وأسفر ذلك عن نزول حملات مكثفة من المحافظات لرفع القمامة والمخلفات على مدار اليوم من المحافظات الخمس، كما تم التنسيق مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والأعمدة المعدنية وإطارات السيارات، وكافة أشكال التعدى على حرم الطرق.
وأكد هشام آمنة ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، وما يعرض فى مختلف وسائل الإعلام من مشكلات تعكس نبض الشارع، والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضا المواطنين وتيسير كافة السُبل التى تعمل على تلبية احتياجاتهم.
وشدد الوزير على استمرار وتكثيف حملات النظافة بالمناطق المشار إليها، وكافة شوارع المحافظات، وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتوفير بيئة نظيفة لهم.
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