دينامو زغرب ضد تشيلسي.. البلوز يسقط فى مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - سقط فريق تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون مقابل، في مستهل مشوار البلوز فى النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وخسر البلوز بهدف أمام مباراة دينامو زغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ماكسيمير ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الأولي بالمجموعة الخامسة.​دينامو زغرب ضد تشيلسي

سجل ميسلاف أورشيتش، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، أول أهداف النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 فى شباك تشيلسى بالدقيقة 13 من زمن المباراة.

تشكيل تشيلسي ضد دينامو زغرب كالتالى:

ميندي، أزبيليكويتا ، فوفانا، كوليبالي، جيمس، كوفاسيتش، ماونت، تشيلويل، هافرتز، أوباميانج، ستيرلينج.

وكان البلوز ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في دور ربع النهائي.

وأوقعت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تشيلسي الموسم الحالي ضمن منافسات المجموعة الخامسة، رفقة كل من، إيه سي ميلان الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي، ودينامو زغرب الكرواتي.

ودخل تشيلسي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه فريق وست هام يونايتد بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء القوى الذى جمعهما على ملعب "استامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز السادس برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة اثنين وتسجيل 8 أهداف وتلقى 9.