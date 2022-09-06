تسجيل 453 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس

جدة - نرمين السيد - وأوضح الحفناوى، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، أن أعمال الاستعدادات متواصلة على كافة المحاور وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية ودعم عبد المجيد صقر محافظ السويس المستمر لدعم انطلاق المنظومة فى السويس؛ مشيرا إلى مساهمة مديرية الصحة بمسئولياتها مع الجهات المعنية فى تجهيز المنشآت وإعداد القوى البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع معايير الاعتماد.

وقال إن وحدات ومراكز طب الأسرة أجرت الفحص الطبى الشامل لأكثر من 50 ألف مواطن؛ داعيا أهالى السويس بالتوجه لأقرب وحدة ومركز للتسجيل وإجراء الفحص الطبى الشامل بالمجان حتى يتثنى لهم الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل حين انطلاق تشغيله رسميا.

يذكر أن صحة السويس تواصل أعمال تدريب فرق عمل وحدات ومراكز طب الأسرة على تشغيل أنظمة الحريق ووحدات التوليد الكهربائى؛ حيث تم تنظيم تدريب صباح اليوم الثلاثاء، شارك فيه مديرو الوحدات والمراكز ومنسقو السلامة والصحة المهنية والجودة وفريق عمل الإدارة الهندسية؛ وعقد التدريب نظريا وعمليا على تشغيل أنظمة الحريق ووحدات توليد الكهربائى وتشغيل وفصل طلمبات وأنظمة وطفايات وصناديق الحريق والوصلة "السياميز" ورسالة الإخلاء وكيفية التشغيل ونظام FM200.