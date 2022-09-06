النقل توضح تفاصيل إنقاذ 60 فردًا على قارب هجرة غير شرعية (صور)

جدة - نرمين السيد - أصدرت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة النقل بيانا إعلاميا، جاء فيه أنه أثناء إبحار السفينة "وادى الكرنك" المملوكة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى فى رحلتها المتجهة من ميناء سفاجا إلى ميناء دانكرك بفرنسا لنقل شحنة قمح إلى مصر، فقد تلقت الشركة فى تمام الساعة 7 مساء بتاريخ 3 سبتمبر 2022، إشارة من نادى الحماية والتعويض الأمريكى (P&l club) بوجود إشارات استغاثة من قارب فى منطقة إبحار السفينة.





وبناء عليه، فقد أصدرت إدارة الشركة تعليمات فورية لربان السفينة بتغيير خط السير واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ القارب، وبناء عليه تم تغيير وجهة السفينة بمقدار 40 ميل بحرى والإبحار لمدة 5 ساعات فى اتجاه منطقة القارب المشار إليه، وقامت السفينة بالتواصل مع القارب والاقتراب منه وربطه بجسم السفينة وإمداد ركابه بكافة احتياجاتهم من طعام ومياه وأدوية.

وأشار بيان الشركة أنه بالتوازى مع ما سبق قامت السفينة بالتواصل مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا "أقرب موقع إنقاذ" وتم التنسيق على إبقاء القارب على وضعه مربوطًا بالسفينة، ولكن مع اشتداد الأمواج ودخول المياه إلى القارب، تم التوجيه بصعود ركاب القارب إلى سطح السفينة بعد التنسيق مع مركز البحث والإنقاذ بمالطا حفاظا على أرواحهم.

وأنه بعدما تم السماح لهم بالصعود تبين أن جنسياتهم ما بين سوريين ولبنانيين وفلسطينى الجنسية غادروا من لبنان فى صورة هجرة غير شرعية متجهين إلى أحد الموانئ الأوروبية وعددهم 60 فرد " 24 رجل و 12 سیدة، و20 طفلًا، و4 رضع"، بعضهم كان فى حالة إعياء شديدة حيث ظلوا لمدة أسبوع على متن القارب بالبحر.

وعلى الفور، وفرت السفينة مساحة للإعاشة لهم بالإضافة إلى تقديم كافة الاحتياجات اللازمة لهم، ولله الحمد لم تحدث أية خسائر فى الأرواح وحالتهم جميعاً مستقرة.

كما تم التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية من خلال غرفة عمليات الطوارئ بالشركة، ووزارة الخارجية المصرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وقطاع النقل البحرى بجمهورية مصر العربية ومركز البحث والإنقاذ بمالطا حتى وصول السفينة إلى مالطا وعلى متنها المهاجرين المشار إليهم 5 سبتمبر 2022 فى تمام الساعة 6 مساء، وتم إنزال جميع الأفراد بسلام والاطمئنان عليهم جميعًا، وذلك على متن لنش تابع لمركز البحث والانقاذ بمالطا فى تمام الساعة 7 مساءً.



ومن جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الشكر لإدارة الشركة على المجهودات التى قامت بها لانقاذ حياة الـ 60 فرد الذين كانوا على متن القارب، مؤكدا على توفير كل الدعم للشركة ولكافة الشركات العاملة فى هذا المجال لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.