السلع التموينية تتعاقد على شراء 27 ألف طن زيت عباد مستورد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتى فى إطار استراتيجيتها لتعزيز ارصدتها من السلع الأساسية موضحة أن توقيت وصول هذه الشحنة سيكون من 11 إلى 30 نوفمبر المقبل. من جانب آخر ألغت الهيئة ممارسة الزيت المحلى نظرا لارتفاع الأسعار عن الأسعار التقديرية.

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