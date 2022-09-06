البابا تواضروس يكرم فائزى المسابقة الكبرى لمجلة مدارس الأحد

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، فى المقر البابوى بالقاهرة الفائزين فى المسابقة الكبرى التى نظمتها مجلة مدارس الأحد للنشء.





وتحدث قداسته معهم عن مفهوم النجاح، حيث أشار إلى أن مقومات النجاح من خلال حروف الكلمة "ن - ج - أ - ح" وهى:

ن: نظام: فى كل شئ فى الحياة

ج: جهاد: الَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِالدُّمُوعِ يَحْصُدُونَ بِالابْتِهَاجِ. (مز 126: 5)

أ: إيمان: الثقة فى الله وفى النفس

ح: حصاد: والحصاد هو ثمرة التعب والجهد.

كما استمع إلى أسئلة الفائزين والتى تنوعت بين أسئلة روحية ولاهوتية عملية، حيث دارت حول معانى:"الرضا، والفرح، والمحبة، والإدانة النجاح، الغفران".



وعبر الحضور عن فرحتهم بلقاء قداسة البابا وقدمت إحدى الفائزات "من إيبارشية البلينا بسوهاج"، باقة ورد لقداسته وقالت له:

"كل أولادك فى إيبارشية البلينا يرسلون لك محبة مع هذه الورود كما قدمت طفلة فى المرحلة الابتدائية عمل فنى يدوى هدية لقداسة البابا، وطلب الشاب أندرو وهو فى المرحلة الثانوية من إيبارشية جرجا، توقيع قداسة البابا على بحث قام بإعداده بعنوان لآلئ نفيسة لباباوات الكنيسة وشجعه قداسته بعد أن تصفح محتوى البحث باهتمام ووقع عليه، بعد أن كتب عبارة برافو يا أندرو".