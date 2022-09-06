

انت الان تتابع خبر شقق مشروع داره .. الإسكان تستعد لطرح عن وحدات سكنية في هذه المحافظات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، طرح عدد جديد من الوحدات السكنية خلال الفترة القليلة القادمة ضمن مشروع داره في عدد من المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الإسكان أن شقق مشروع داره يبلغ عددها 500 ألف وحدة سكنية سوف يتم أمام الراغبين في شتي أنحاء الجمهورية في الحصول عليها في القريب العاجل، حيث يتم تقسيم هذا المشروع إلي عدد من المراحل حيث تضم المرحلة الأولي 100 وحدة سكنية وسوف تكون في 6 مدن مختلفة وهي الشرقية ودمياط والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا.

وأشارت الوزارة الحجز وإنهاء إجراءات التعاقد وتحصيل الأقساط في شقق مشروع داره سوف يكون عن طريق بنك التعمير والإسكان