انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا- الإعلان عن قرار الفرج لأصحاب بطاقات التموين الذين لم يحصلو ا على الدعم الاستثنائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرار هام صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، بشأن المستحقين للدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر.

وأعلن المصيلحي عن فتح باب التظلمات أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين لم تصل إليهم رسالة على بون الصرف بقيمة الدعم، الذي تم صرفه بداية من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب على المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم توجه لمديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه، مضيفاً أنه بعد التأكد من صحة البيانات سوف يتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدي في الشهر التالي، لكي يحصل علي قيمة الدعم، والتي تأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.