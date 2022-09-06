ترحيل متهم صادر ضده 300 حكم قضائى و580 سنة حبس لمصلحة السجون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:31 مساءً - قررت النيابة العامة بالجيزة ترحيل متهم صادر ضده ما يقرب من 300 حكم قضائي، بسنوات سجن بلغت 580 سنة ، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وبمواجهة المتهم أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تم ضبط المتهم بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أماكن يتردد عليها.

تم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الذي وجه بسرعة القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وعقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.