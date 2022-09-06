حقيقة ادعاء سيدة بتحرير مخالفة مرور لها دون وجه حق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 08:31 مساءً - كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن إدعاء صاحبة الحساب المشار إليه بقيام أحد أفراد الشرطة بتحرير مخالفة مرورية لها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة دون وجه حق والتحدث معها بأسلوب غير لائق، ولدى توجهها لقسم الشرطة فوجئت بتحرير محضر كيدى ضدها بالتعدى على فرد الشرطة المذكور واحتجازها وطفلها.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 8/9 /2022 وأثناء تواجد أحد أفراد الشرطة والمعين لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ له قيام قائدة السيارة المشار إليها بالانتظار فى الممنوع وتعطيل حركة المرور، ولدى قيامه بمطالبتها بالتحرك بسيارتها رفضت ذلك، وادعت أنها تحمل جنسية إحدى الدول فقام بتحرير مخالفة مرورية لها، إلا أنه فؤجى بتعديها عليه بالسب والتحدث معه بطريقة غير لائقة، وتأيد ذلك بأقوال ثلاثة مواطنين من شهود الواقعة، وتبين أنها تحمل الجنسية المصرية ومطلوب التنفيذ عليها فى (4) قضايا جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات، وعقب ذلك تم إخلاء سبيلها بضمان مالى.