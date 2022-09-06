الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على معظم الأنحاء

وذكرت الهيئة فى بيان، اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من مترين إلى 3 أمتار.
وأضافت أنه من المتوقع أيضا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما أن فرص الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
وأشارت إلى أن النسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
العاصمة الإدارية 33 22
6 أكتوبر 33 22
بنهــــا 32 23
دمنهور 32 24
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 33 23
دمياط 30 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 34 24
السويس 33 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 23
طنطا 32 23
شلاتين 36 27
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
وادى النطرون 33 24
مطروح 29 23
السلوم 30 23
سيوة 32 22
العريش 31 24
رفح 31 23
الطور 34 27
كاترين 31 19
رأس سدر 34 24
نخل 32 20
طابا 33 26
نويبع 33 26
حلايب 35 27
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 35 27
مرسى علم 34 26
الفيوم 33 21
بنى سويف 33 21
المنيا 34 22
أسيوط 34 23
سوهاج 35 24
قنا 37 26
الأقصر 38 27
أسوان 39 27
الوادى الجديد 38 26
أبوسمبل 38 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 26
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