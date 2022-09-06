السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة: حياة كريمة علامة فارقة لمصر (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خالدة بوزار، السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP.





وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولى، بخالدة بوزار، مشيرًا إلى اللقاء الذى عقده مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية تيكاد 8 فى تونس، يوم 27 أغسطس الماضى، وما شهده اللقاء من توافقات حول المشروعات والبرامج المختلفة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

وأضاف: الدولة المصرية حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لاسيما بعد اعتماد المجلس التنفيذى للبرنامج مؤخراً وثيقة التعاون مع مصر للفترة "2023-2027"، مشيدًا بما تم من تعاون وتنسيق بين الجانبين فى هذا الصدد.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى تنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تلقاه مصر من دعم ومساندة من قبل البرنامج لتنفيذ العديد من المشروعات فى عدد من القطاعات والمشروعات التنموية، ومنها ما يتعلق بتعزيز ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذا التمكين الاقتصادى للمرأة، لا سيما فى الريف، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى استعدادات مصر الجارية لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop27 ، والمقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، معرباً عن تقدير الدولة المصرية لدور البرنامج الإنمائى فى دعم جهود الرئاسة المصرية فى استضافة الـCOP27.

من جانبها، أعربت خالدة بوزار عن تقدير برنامج الأمم المتحدة لجوانب التعاون مع مصر، والتى ستشهد زخماً متزايداً على مدار السنوات القادمة، فى ظل إقرار وثيقة التعاون مع مصر للفترة 2023-2027.

ووجهت مدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التهنئة للدولة المصرية على التقدم الذى أحرزته على صعيد مؤشرات التنمية البشرية، وذلك فى تقرير التنمية الإنسانية العربية الأخير، وهو ما يعكس ما شهدته مصر من تطور، وما تتبناه الحكومة من سياسات تنموية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن بوزار أوضحت أن مصر تتبنى أكبر حزمة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدة أن هذه المبادرة التى تمثل علامة فارقة لمصر، يجب أن تكون أيضاً علامة للقارة الإفريقية، وأعربت بوزار عن تقديرها للجملة التى قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن التنمية يجب أن تكون حقاً للجميع.

وتطرقت مدير المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى جوانب التعاون مع مصر فى استضافة مؤتمر المناخ، وما يعول عليه العالم حالياً من نتائج لهذا المؤتمر، لا سيما فى هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.

كما أشارت إلى أن التحول الأخضر بدأ فى مصر منذ فترة ليست بالقليلة، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعم الجهود المصرية فى قيادة جهود العمل المناخى فى الفترة المقبلة.