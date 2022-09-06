جامعة سوهاج: إنشاء منافذ بيع دائمة لمنتجات الحرف اليدوية

جدة - نرمين السيد - وافق رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق، على إنشاء منافذ بيع دائمة لمنتجات الحرف اليدوية بمقرى الجامعة القديم والجديد، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بدعم ورعاية الحرف والصناعات اليدوية وتعظيم الاستفادة من الموارد البيئية.





جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة؛ لبحث سبل التعاون مع مركز تحديث الصناعة بالصعيد والاستفادة من الخدمات التى يقدمها؛ بجانب بحث مشاركة منتجات المركز بمعارض "ديارنا" ومعرض "تراثنا" بدورته الرابعة. وبحث رئيس الجامعة- وفقا لبيان- سبل تطوير الحرف التراثية وفتح أسواق جديدة لها، مؤكدا أهمية الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها العصب الرئيسى للاقتصاد نظرا لأنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، بجانب أهميتها فى تسويق منتجات مشروعات الشباب؛ وفتح أسواق لها فى الداخل والخارج؛ مما يشجعهم على الاستمرار والتطوير وتقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية على مستوى العالم. وقال إن الجامعة تسعى بصفة مستمرة إلى تشجيع الشباب على تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا المجال؛ والتعاون والشراكة مع هيئات وجمعيات المجتمع المدنى؛ لدعم وتمويل هذه المشروعات الحرفية.

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