مطروح تستقبل 71 رحلة طيران شارتر تقل 12 ألف سائح أوروبى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ مطروح خالد شعيب، أن مطار مرسى مطروح الدولى استقبل 71 رحلة طيران "شارتر" على متنها 12 ألفا و368 سائحا من دول إيطاليا وبولنديا والتشيك ورومانيا، منذ بداية موسم الصيف وحتى الآن.





وأوضح محافظ مطروح ـ فى بيان صحفى صدر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، أنه منذ بداية موسم الصيف السياحى فى 31 مايو الماضى وحتى الآن؛ بلغت عدد رحلات طائرات "الشارتر" القادمة من أوروبا 71 رحلة، حملت على متنها 12 ألفا و368 سائحا، منهم 9 آلاف و735 إيطاليا، وألف و632 بولندا، و738 تشيكيا، و145 رومانيا، حققوا 86 ألفا و576 ليلة سياحية.

وشدد على استعداد محافظة مطروح الدائم لاستقبال مزيد من حركة السياحة وترحيبها بضيوفها، معربا عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحى الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف؛ ليواكب ما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل الشمالى الغربى، أو سياحة تاريخية وتثقيفية، وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية.

وأشار إلى أنه يتم استقبال السياح بكل حفاوة وترحيب وتقديم الورود والشيكولاته، وإهدائهم "البروشورات" الدعائية وكروت "البوستال" التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف، وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح لمتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية لمتابعة تسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.