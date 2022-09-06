جامعة طنطا: فحص 8465 سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، فحص 8 آلاف و465 سيدة فى إطار مشاركة الجامعة فى فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" تحت شعار "الست المصرية هى صحة مصر"؛ لدعم صحة المرأة المصرية، فى ضوء حرص الجامعة ومستشفياتها على المشاركة الفاعلة فى المبادرات الرئاسية.





وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن جامعة طنطا إحدى الدعامات الأساسية التى لها دور هام فى النهوض بالمجتمع من خلال المشاركة فى المبادرات الرئاسية والحملات القومية، التى تستهدف بشكل أساسى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية "مصر 2030"، مؤكدا توفير كافة الوسائل والإمكانيات للحفاظ على صحة المرأة باعتبارها أداة مهمة فى تأسيس مجتمع قادر على الإنتاج والتنمية.

وثمن جهود قطاع المستشفيات الجامعية فى المشاركة بأنشطة المبادرات الرئاسية برئاسة الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، موضحا أن جامعة طنطا تعد الثالثة على مستوى الجامعات المصرية التى تحصل على موافقة لجنة صحة المرأة التابعة لوزارتى التعليم العالى والصحة تحت رعاية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى مارس 2022 بإدراج الجامعة للتمتع بكافة مزايا العلاج على نفقة الدولة بقرار من المبادرة الذى يشمل توفير العلاج مجانا للمصابات بعد نجاح التقييم وإتمام كافة المعايير القياسية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمود سليم أن مشاركة جامعة طنطا فى المبادرة تهدف إلى إجراء مسح شامل للسيدات من أهالى محافظة الغربية وغيرها من مختلف المحافظات فى ضوء البروتوكول الموقع مع وزارة الصحة فى فبراير 2020 للكشف المبكر عن الحالات المصابة بسرطان الثدى وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لها، فى ضوء الدور الوطنى والمجتمعى للجامعة، مشيرا إلى تخصيص عيادة "صحة المرأة" بالمستشفى التعليمى العالمى كمقر للمبادرة لتوقيع الكشف على السيدات.

بدورها، أفادت الدكتورة نهال المشد منسق المبادرة بالجامعة، بتحويل 2175 سيدة للفحص المتقدم، وتحويل 1697 حالة منهن لإجراء الأشعة التشخيصية، و142 لسحب العينات اللازمة وتحويل الحالات الإيجابية لتلقى العلاج، مشيرة إلى استمرار العمل بالمبادرة التى تشمل فحص السيدات فوق 18 سنة بالكشف على الثدى وتوعيتهن بأهمية الفحص الدورى للكشف المبكر عن الحالات المصابة، بالإضافة إلى الكشف على الأمراض غير السارية مثل ضغط الدم والسكر والوزن والطول، وتوعيتهن بالعوامل المسببة لها من التدخين وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة والأكل غير الصحى.

وأضافت: كما تتم توعيتهن بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث يتم عقد اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة متعددة التخصصات التى تضم أساتذة من أقسام علاج الأورام، وجراحة الأورام، والأشعة التشخيصية، والباثولوجى؛ لمناظرة حالات سرطان الثدى واختيار خطة العلاج المناسب لكل مريضة حسب القواعد الاسترشادية المحلية والعالمية، وتدريب كافة مقدمى الخدمة والمشاركين فى المبادرة.