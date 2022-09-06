شيخ الأزهر يؤكد أهمية تدريب الأئمة والوعاظ لمجابهة الأفكار المتطرفة

جدة - نرمين السيد - أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أهمية تدريب الأئمة والوعاظ وتعزيز قدراتهم على مجابهة الأفكار المتطرفة، وتطوير الخطاب الدعوى بما يتناسب مع المستجدات وعقول واهتمامات الشباب، ويضمن تعزيز هويتهم الدينية وقيمهم الأخلاقية.





جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمشيخة الأزهر الشريف. من جانبه أطلع وزير الأوقاف، فضيلة الإمام الأكبر، على جهود الوزارة فى التحضير لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر صوره، ضوابطه، رجاله، الحاجة إليه"، مشيرا إلى أن الموتمر سوف يستضيف ممثلين من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية والمفتين ورؤساء الهيئات الإسلامية من مختلف دول العالم الإسلامى، ويناقش صور الاجتهاد وضوابطه، وضرورته فى عصرنا الحاضر، وكيفية إعداد وتأهيل العالم المجتهد، مع عرض بعض النماذج العصرية التى تحتاج للاجتهاد الفقهى للتعامل معها فى مختلف المجالات الاقتصادية والطبية والبيئية كموقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية، والتعامل بالعملات الرقمية وغيرها من الأمور المستجدة. من جانبه أكد الإمام الأكبر أهمية موضوع المؤتمر والذى يأتى متزامنا مع ما يشهده عالمنا الإسلامى من مستجدات تضع على عاتق المؤسسات الإسلامية والمجامع الفقهية فى عالمنا الإسلامى مهمة الاستمرار فى الاضطلاع بدورها وبحث كل ما استجد، والتباحث مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة فى مختلف المجالات، داعيا المولى -عز وجل- أن يكلل جهود وبحوث العلماء الحاضرين بالتوفيق والسداد والنجاح فى خدمة الأمة الإسلامية والإنسانية.

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