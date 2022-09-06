محافظ الوادى الجديد يتفقد تجهيزات الملتقى التسويقى للتمور المصرية

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، جاهزية مجمع التمور بالخارجة، لاستقبال محصول التمور بالتزامن مع بدء موسم الحصاد، يرافقه رئيس المركز جهاد متولى، ومدير عام الإسكان المهندس عادل عمر، ومدير المجمع محمد رجب.





ووجه محافظ الوادى الجديد، فى تصريح، اليوم، بزيادة أعداد ثلاجات حفظ التمور الجارى إنشاؤها، لزيادة الطاقة الإنتاجية من التمور المُصنعة، وسرعة الانتهاء من إنشاء السور المحيط بالمجمع، وتمهيد ساحة منطقة الثلاجات؛ لتيسير عمليات النقل والتفريغ. وفى سياق أخر، تابع المحافظ أعمال التجهيزات الجارية بموقع أرض المعارض بحى الأمل، وذلك ضمن استعدادات إقامة الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور المصرية أكتوبر المقبل، مشددًا بسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد. وكلف الوحدة المحلية بتطوير ورفع كفاءة حديقة الزهور؛ لتوفير متنفس ملائم وتقديم خدمات لسكان الأحياء المجاورة.

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