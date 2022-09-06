محافظ مطروح يعتمد المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2022 /2023 بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بعد حصر ودراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس وأعداد الناجحين والمجموع والتنسيق لكل إدارة على حدة.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة- بحسب بيان، اليوم- أنه تم النزول بمجموع الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بإدارة مرسى مطروح التعليمية إلى 214 درجة، وبإدارات العلمين والنجيلة وسيوة إلى مجموع 190 درجة، وبإدارة الضبعة إلى مجموع 160 درجة، والسلوم إلى مجموع 220 درجة، وإدارة الحمام إلى مجموع 200 درجة، وإدارة البنجر إلى 186 درجة، وإدارة برانى إلى 195 درجة.

وأشار إلى أنه يجرى قبول الطلاب وفقا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد على كثافة الفصل المحدد، على أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوى فى المدارس التابعة لها، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافى حتى لا يحدث تباين فى الكثافة ولا يجوز التحويل من الإدارة التعليمية إلا بعد مناظرة المجموع، كما يبدأ تنسيق فصول الخدمات من نهاية مجموع المرحلة الثالثة بحد أدنى 170 درجة على أن يتم القبول بالأعلى مجموعا والنزول حتى الكثافات المسموح بها بالمدارس التابعة للإدارات التى يوجد بها فصول للخدمات.

وبالنسبة للتعليم الزراعى، استمر الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة بمدرسة مطروح الزراعية بمجموع 200 درجة، بعد اجتياز الاختبار الإلكترونى والمقابلة الشخصية ووفقا للمجموع الكلى الأعلى والحد الأدنى للقبول بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر التعليمية 156 درجة، ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الإعدادية من قطاع البنجر فقط؛ نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع، كما تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 140 درجة، ويتم قبول الطلاب والطالبات الحاصلين على الإعدادية من إدارة الضبعة ومن مدارس رأس الحكمة وحتى مدارس سيدى حنيش فقط، مع مراعاة البعد الجغرافى وتوافر وسائل الموصلات، وفى مدرسة سيوة الزراعية يكون الحد الأدنى للقبول 140 درجة، وفى مدرسة برانى الزراعية تم النزول بالمجموع إلى 150 درجة، ويتم القبول بعد اجتياز الاختبار الإلكترونى والمقابلة الشخصية وفقا للمجموع الكلى الأعلى.

وبالنسبة للتعليم الصناعى.. ففيما يخص مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2، استمر الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة 200 درجة لفصل البترول، و160 درجة للبنين، وللحاصلين على الإعدادية المهنية الحد الأدنى 120 درجة، ومدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الأدنى للقبول 150 درجة، ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية 147 درجة، ومدرسة النجيلة البحرية الحد الأدنى للقبول 140 درجة، ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية من إدارة النجيلة فقط، ومدرسة برانى الصناعية بنين 145 درجة، ومدرسة سيوة الصناعية 142 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 143 درجة، والضبعة الصناعية بنات 140 درجة، والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 142 درجة، والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الأدنى للبنين 175 درجة، وللبنات 170 درجة، على أن تكون الأولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس الإدارة التعليمية أو القطاع التعليمى التى توجد به المدرسة والأعلى مجموعا مع الالتزام بعدد الفصول والكثافة.

وبشأن التعليم التجارى والفندقى، ففيما يخص مدرسة مطروح الفندقية المشتركة يكون الحد الأدنى للقبول بنين 175 درجة وللبنات 170 درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنات الحد الأدنى استمر عند 160 درجة، ومدرسة مطروح التجارية بنين 145 درجة، ومدرسة الضبعة التجارية بنات 140 درجة، ومدرسة الضبعة التجارى بنين 140 درجة، ومدرسة الحمام التجارية بنات 143 درجة، والحمام التجارية بنين 145 درجة، ومدرسة برانى التجارية المشتركة 140 درجة، والسلوم التجارية المشتركة 140 درجة، ومدرسة سيوة التجارية المشتركة 140 درجة.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة إلى أن تنسيق القبول لفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية جاء بحد أدنى 150 درجة بمطروح الصناعية بنين فنى بترول، و144 درجة بقسم تركيبات ومعدات كهربية، و143 درجة بالتبريد والتكييف، و142 بتخصص سيارات وإلكترونيات، و141 درجة لقسم تشعيل معادن وتشكيل ولحام ونجارة أثاث، وبمدرسة مطروح الصناعية بنات 140 درجة لأقسام الملابس الجاهزة وتركيبات ومعدات كهربية، و140 درجة بالزخرفية بنين (زخرفة)، و140 درجة لشبكات مياه وأعمال صحية، و140 درجة بمطروح التجارية بنين وبنات، و140 درجة بالضبعة الصناعية بنين، و140 درجة الحمام التجارية بنين وبنات، و140 درجة بمدرسة عثمان بن عفان فصول صناعى بالحمام بنات، و140 بنين، و140 درجة لكل من الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة البنجر حاصلات زراعية، و140 درجة بالنجيلة البحرية قسم شبكات مياه، و140 بمدرسة تل العيس تركيبات ومعدات كهربية، و140 درجة تبريد وتكييف.