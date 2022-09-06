نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض السلع المعمرة بنك البركة المميزات وطريقة الحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض السلع المعمرة بنك البركة المميزات وطريقة الحصول على القرض، حيث يقدم هذا البنك العديد من الخدمات المهمة التي يستفيد بها جميع العملاء والذي يساعدهم على بناء مشاريع وأعمال جديدة للعمل على مساعدة الشباب ويقوم بنك البركة بتقديم قروض للموظفين وأصحاب العقارات والمواطنين داخل وخارج البلاد العمل مشاريع حيث يصل قيمة التمويل إلى 200,000 جنيه حيث يتم تمويل الأجهزة ما يقارب 90 بالمئة أو من قيمة الأثاث المنزلي حيث يقوم البنك بسداد 90 بالمئة والشخص الذي يريد الحصول على القرض يقوم بدفع 10 % من 70 ويقوم بسداد المبلغ لمدة خمس سنوات على الأقل.

شروط قرض السلع المعمرة بنك البركة

يبحث كثير من الأشخاص حول معرفة أهم الشروط المطلوبة لكي يتمكنوا من التقديم على قرض السلع المعمرة وسوف نوضح لكم أهم الشروط المطلوبة وتشمل الآتي:

يجب عند التقديم للحصول على القرض لا أن يكون الراتب يبقى الخاص بأصحاب المهن الحرة لا يقل عن 3000 جنيه مصري.

أما بالنسبة للمغتربين وأصحاب الفعاليات التجارية يجب ألا يقل عن 5000 جنيه.

لأن الراتب الشهري يستطيع هذا الشخص سداد القرض من خلاله.

يجب ألا يقل عن هذا الشخص عن 21 عاما ولا يتعدى 60 عاما في حالة نهاية فترة تمويل البنك القرض.

ينبغي عليها أن يقوم بسداد 10 % من قيمة السلعة التي يتم استخدامها سواء الأدوات الكهربائية أو السلع المستعملة ولكن في حالة الحصول على شراء أثاث ومفروشات للمنزل يكون بدفع 20 بالمئة من القيمة.

مميزات قرض السلع المعمرة

يوجد العديد من المميزات التي يقوم بنك البركة بتقديمها لجميع العملاء والتي تسهل على الجميع وتشمل الآتي:

يقوم البنك بتحديد قيمة القسط الشهري لا تتعدى نصف الراتب الذي يحصل عليه العميل.

يمكنك الحصول على القرض دون الحاجة إلى مستندات تحويل وهذه من أكثر الشروط التي تحتاجها البنوك الأخرى.

كيفية الحصول على قرض السلع المعمرة

يبحث كثير من الأشخاص حول خطوات الحصول على قرض السلع المعمرة في بنك البركة الإسلامي وهي كالآتي: