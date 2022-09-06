نابولى ضد ليفربول.. صلاح ورفاقة يغادرون لـ إيطاليا قبل لقاء دورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 07:28 مساءً - غادر فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إيطاليا استعدادا لمواجهة نابولي فى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرر يورجن كلوب استدعاء 21 لاعبا في قائمة الريدز المتجهة إلى إيطاليا لمواجهة نابولي وهم: أليسون، جوميز، فابينيو، فان دايك، تياجو، ميلنر، فيرمينو، محمد صلاح، أدريان، إيليوت، جوتا، تسيميكاس، دياز، روبرتسون، نونيز، آرثر، ماتيب، بايشيتش، فيليبس، ترينت، ديفيز

ويحل نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على نابولي الإيطالي، في التاسعة مساء غدا الأربعاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 1 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وتواجد نادي ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالمركز السابع برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة واحدة وتسجيل 15 هدفاً وتلقي 6.