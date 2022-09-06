القوى العاملة: 1922 فرصة عمل بالقطاع الخاص بأجور تبدأ من 2400 جنيه

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن فرص العمل متوفرة فى 15 محافظة هى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنيا، ودمياط، والغربية، وبورسعيد، والبحيرة، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجيدد، وقنا، وأسيوط وسوهاج).
وأوضحت أن التخصصات المطلوبة تشمل الآتى: أمن إدارى، ومشرفين أمن، ومندوبى مبيعات، ومحاسبين، وعمال وفنيين إنتاج، وأخصائى تسويق، ومدرسين بعدد من التخصصات، ومهندسين بعدد من التخصصات، ومشرفى أقسام ورديات، ومندوبى علاقات عامة، وأخصائى مخازن، وكيميائى، وأخصائى تمويل، وكافة تخصصات وظائف الفندقة بجانب تخصصات أخرى.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه، فى وقت سابق، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.
وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص.
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