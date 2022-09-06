الزراعة: الدولة اتخذت العديد من الخطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إن الدولة اتخذت العديد من الخطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، حيث قامت بزيادة 5 ملايين فدان للمساحة الزراعية المنتجة.





وأضاف القرش - خلال اتصال هاتفى مع نشرة قناة "دى إم سى" اليوم الثلاثاء، أن الدولة اهتمت بزيادة كفاءة المساحة المنتجة فى مصر، حيث لدينا أراضى قديمة تبلغ 9.7 مليون فدان تتم زراعتها، ونحن حريصون على زيادة قوتها الإنتاجية، كما نفذت الدولة مشاريع الرى الحقلى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية. وأشار إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات من أجل زيادة حجم الإنتاج، وتبذل الجهود لحماية الرقعة الزراعى، وتسعى أيضا إلى رفع وعى الفلاح المصرى. وتابع أن كافة المحاصيل الزراعية متاحة ولدينا وفرة من كافة المنتجات، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ومتابعة الأسواق وتلبية احتياجات المواطن.

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