بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة» فى مطروح 

جدة - نرمين السيد - أطلق محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك من المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمرسى مطروح، وبمشاركة 25 مدرسة فنية على مستوى المحافظة، يتبعها مدارس التعليم العام، ومراكز الشباب.





وأكد محافظ مطروح فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتى ضمن اهتمام القيادة القيادة السياسية بكافة مجالات التنمية، ومنها الزراعية والبيئية مع إطلاق مبادرة زراعة "100 مليون شجرة" فى إطار زيادة المساحة الخضراء والرقعة الزراعية، بما يوفر عائدا اقتصاديا ويحافظ على البيئة، واستعدادا للمؤتمر الدولى للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وقام محافظ مطروح بغرس شجرة زيتون إعلانا لبدء انطلاق المبادرة، مع إنشاء وتنظيم شبكة رى حديثة بموقع الزراعة بالمدرسة، موجها بتشكيل لجان متابعة فرعية بكل مدرسة للإشراف على الأشجار ورعايتها، مع التوسع فى زراعة الأشجار الملائمة لطبيعة المناخ والتربة بمطروح، وتحديد الأماكن المناسبة، وحصر أعداد الأشجار التى تم زراعتها المشاركة فى المبادرة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" مع توفير الشتلات اللازمة سواء من خلال التعاون مع مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة وتنمية القرية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال ووزارة البيئة والأمانة التنفيذية، لإزالة الألغام وغيرها مع وضع خطة للتنفيذ، بمشاركة وتعاون جميع الجهات ومجالس أمناء المدارس والطلاب، كما قام بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين بالمبادرة بالتربية والتعليم، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بمطروح لمبادرتها لبدء تنفيذ المبادرة مع إطلاقها من المدرسة الفنية الزخرفية تليها باقى المدارس وكذلك مراكز الشباب.