محافظ الدقهلية: أتابع يوميا تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين

ووجه المحافظ، فى تصريح اليوم، رؤساء القرى والمدن بمتابعة تنفيذ المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة فى هذا الشأن والتى يستمر تنفيذها يوميا خلال فترات العمل.
وتابع المحافظ أعمال الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء غرب المنصورة وبلقاس وبنى عبيد وطلخا وميت غمر وأجا وشربين ودكرنس وجمصة.
وفى سياق آخر، قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الثلاثاء، إنه تم تركيب أول قسطرتين للغسيل البرويتونى بمستشفيات المحافظة؛ ما يعد نقلة نوعية فى خدمات أمراض الكلى بالمحافظة.
وقال مكين- فى تصريح صحفى - إن الفريق الطبى بقسم الجراحة بمستشفى منية النصر المركزى تمكن من تركيب قسطرتين للغسيل البرويتونى والتى تعتبر خدمة تخصصية مهمة تنقذ الكثير من مرضى الفشل الكلوى والذين يجدون صعوبة فى إجراء الغسيل الدموى المتعارف عليه مثل مشاكل الأوعية الدموية وخلافه.
وثمن جهود وزارة الصحة وحرصها على توفير كافة مستلزمات الغسيل البريتونى.
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